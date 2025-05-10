Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk ve 870 Gram Kokain Ele geçirildi

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yaptığı bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 kilo 200 gram skunk, 870 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel