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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kardeş Tutuklandı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 kardeş, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da motosiklet ile taşınan uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Afganistan uyruklu Mohammedullah Sarwari (24) ile kardeşi Ahmadullah Sarwari (23), takibe alındı. Şüphelilerin evine, 13 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 10 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kardeş, işlemleri sonrası tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 kardeş, tutuklandı.<İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da motosiklet ile taşınan uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Afganistan uyruklu Mohammedullah Sarwari (24) ile kardeşi Ahmadullah Sarwari (23), takibe alındı. Şüphelilerin evine, 13 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 10 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kardeş, işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Afganistan Bodrum Güncel Haberler

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