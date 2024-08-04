Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelinin aracında 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.B'nin Bodrum'a uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Güvercinlik yol kontrol noktasında şüphelinin aracı durduruldu.
Yapılan aramada 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.