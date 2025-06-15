Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilodan Fazla Skunk Ele Geçirildi

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilodan Fazla Skunk Ele Geçirildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 118 gram skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ayrıca bir av tüfeği, hassas terazi ve nakit para bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 118 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon yaptı. Bu kapsamda ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 118 gram skunk, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin dolar nakit para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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