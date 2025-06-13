Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 100 Gram Likit Esrar Ele Geçirildi

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 100 Gram Likit Esrar Ele Geçirildi
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Bodrum'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 100 gram likit esrar ve 1 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarma tarafından yapılan düzenlenen operasyonunda 1 kilo 100 gram likit esrar, 1 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gündoğan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde U.Ş. ve D.K.'nın kaldığı eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram likit esrar, 1 kilo 50 gram skunk, 20 kök skunk bitkisi, 65 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirilirken; 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden U.Ş. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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