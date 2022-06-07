Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Haziran günü saat 06.00'da, Bodrum açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmeni bota alarak kurtardı. ?Ekipler, 6 Haziran günü saat 03.18'de de lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, 14 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 30 kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Yunanistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

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