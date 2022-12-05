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BODRUM'DA TURİSTLERİN ARALIK AYINDA DENİZ KEYFİ

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen bazı yerli ve yabancı turistler denize girdi, bazı vatandaşlar ise plajda güneşli havanın tadını çıkardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen bazı yerli ve yabancı turistler denize girdi, bazı vatandaşlar ise plajda güneşli havanın tadını çıkardı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da 21 dereceyi bulan güzel havayla 19 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe başta olmak üzere Bitez ve Gümbet gibi noktalarda denize girdi. Bazı yabancı turistler ise plajda ve kumsalda oturup, vakit geçirmeyi tercih etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Bitez Güncel Haberler

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