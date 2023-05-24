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BODRUM'DA TURİSTLER SAĞANAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

Güncel Haberler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bazı yabancı turistler dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanağa rağmen denize girdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bazı yabancı turistler dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanağa rağmen denize girdi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da dün sabah saatlerinden beri sağanak aralıklarla etkisini gösteriyor. Bu kapsamda, Gümbet plajında yabancı turistler sağanağa rağmen denize girdi. Bazı turistler ise şezlonga uzanarak serin havanın tadını çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Güncel Haberler

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