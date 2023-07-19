Bodrum'da Trafolardaki Yangınlar Elektrik Kesintisine Neden Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir gün arayla iki ayrı mahalledeki trafolarda çıkan yangınlar, elektrik kesintisine yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangınlar sonucunda Bitez bölgesine 2 saat sonra elektrik verildi, Çarşı Mahallesi için çalışmalar devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir gün arayla iki ayrı mahalledeki trafolarda aşırı yüklenme nedeniyle çıkan yangınlar, elektrik kesintisine neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Bitez bölgesine 2 saat sonra elektrik verildi. Çarşı Mahallesi için ise çalışmalar devam ediyor.

Bitez Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında, elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yangının söndürülmesi ve yapılan onarım çalışmalarının ardından bölgeye 2 saat sonra yeniden elektrik verilmeye başlandı.Bugün saat 14.00 sıralarında da Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'ndeki trafoda sıcak hava nedeniyle elektrik kullanımı artışına bağlı yangın çıktı. Sigorta ve kabloların alev almasıyla başlayan yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Trafonun devre dışı kalması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım firması çalışanları, elektriğin tekrar verilebilmesi için onarım çalışması başlattı.