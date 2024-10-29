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Bodrum'da Trafik Kazası: Yaşamını Yitiren Hüseyin Çotura'nın Acı Hikayesi

Bodrum'da Trafik Kazası: Yaşamını Yitiren Hüseyin Çotura'nın Acı Hikayesi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Hüseyin Çotura, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Hüseyin Çotura (58), tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra yaşamını yitirdi. Can kaybı nedeniyle tekrar gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 28 Eylül'de saat 10.30'da Emin Anter Bulvarı Milas istikametinde meydana geldi. Celal Ö. (26) idaresindeki 34 ZJ 9820 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Çotura'ya çarptı. Çotura metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çotura bölgedeki bir özel hastaneye, ardından Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi burada devam eden Çotura, kazadan 1 ay sonra bugün yaşamını yitirdi. Belediyeden emekli olduğu belirtilen Çotura'nın yarın toprağa verileceği belirtilirken, sürücü tekrar gözaltına alınan Celal Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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