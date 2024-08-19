Bodrum'da trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari araç çarpması sonucu yola savrulan Tugay Üncü (28), arkadan gelen taksinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Üncü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tugay Üncü'ye önce M.D.N. yönetimindeki 48 APE 963 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Üncü'nün üzerinden arkadan gelen F.A. idaresindeki 48 T 7259 plakalı taksi geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üncü'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Üncü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üncü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, hafif ticari araç sürücüsü ile taksi şoförünü gözaltına aldı. Üncü'nün cenazesinin yarın memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Alemler Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

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