Bodrum'da TIR ile Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Torba Mahallesi Gölköy istikametinde meydana geldi. Ersin Ö.'nün (33) kullandığı 48 ASS 616 otomobil ile karşı yönden gelen Ali E. (56) yönetimindeki 24 ABA 954 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Ersin Ö., itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücüler, çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücülerin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
