Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçının cesedi kıyıda bulundu - Haberler

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Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçının cesedi kıyıda bulundu

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçının cesedi kıyıda bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde teknesi alabora olduktan sonra kaybolan ve beş gündür aranan amatör balıkçının cesedi deniz kıyısında bulundu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde teknesi alabora olduktan sonra kaybolan ve beş gündür aranan amatör balıkçının cesedi deniz kıyısında bulundu.

Gündoğan Küçükbük Mahallesi'ndeki bir şantiyede çalışan işçiler, deniz kıyısında hareketsiz yatan birini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilen cesedin, beş gün önce teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olabileceği düşünülerek yakınlarına haber verildi. Cesedin Şimşek'e ait olduğunu teşhis eden yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şimşek'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Geriş Mahallesi'nde yaşayan Erol Şimşek, geçtiğimiz pazar günü yaklaşık 4 metrelik "Eray 62" isimli teknesiyle denize açılmış, Şimşek'in akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. Bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Jandarma, Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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