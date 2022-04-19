Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçı aranıyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde teknesi alabora olduktan sonra kaybolan amatör balıkçı aranıyor.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde teknesi alabora olduktan sonra kaybolan amatör balıkçı aranıyor.
Geriş Mahallesi'nde yaşayan Erol Şimşek, pazar günü yaklaşık 4 metrelik "Eray 62" isimli teknesiyle denize açıldı. Fırtınalı havada açıldığı öğrenilen Şimşek'in akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Telefonuna da ulaşılamayan Şimşek'in teknesi, Didim açıklarında alabora olmuş halde bulundu. Tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince Yalıkavak Geriş Mahallesi'ne getirildi.
Amatör balıkçının bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
AA / Ali Ballı - Güncel