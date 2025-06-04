Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı

Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapan bir teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yaklaşan teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Bodrum Marina'ya saat 09.30 sıralarında yakıt ikmali için yaklaşan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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