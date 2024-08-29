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Bodrum'da Tavuklarına Saldırdığını İddia Ettiği Köpeği Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, H.H.C., tavuklarına saldırdığını ileri sürdüğü sokak köpeğini tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralı köpek tedaviye alınırken, jandarma H.H.C.'yi suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına alındı. H.H.C., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, H.H.C., tavuklarına saldırdığını ileri sürdüğü sokak köpeğini tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralı köpek tedaviye alınırken, jandarma H.H.C.'yi suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına alındı. H.H.C., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Pamukluören Sokak'ta meydana geldi. Yalıçiftlik Mahallesinde yaşayan H.H.C. tavuklarına saldırdığını iddia ettiği köpeğe tüfekle ateş etti. Yaralanan köpek, kanlar içinde kaldı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği tedaviye aldı. Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma köpeği yaralayan H.H.C.'yi suç aleti tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan H.H.C., adliyeye sevk edildi. H.H.C.'nin adliyeye getirilişi sırasında hayvanseverler tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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