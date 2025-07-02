Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü

Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Mahallesi'nde çıkan tarım arazisi ve otluk alandaki yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ortakent Mahallesi'ndeki tarım arazisi ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan alevlere bazı vatandaşlar da evlerinin bahçelerinden hortumlarla müdahale etmeye çalıştı.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi

Dünyayı tedirgin eden uydu görüntüsü! Dev gemi sınıra dayandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.