Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mumcular Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle zeytinliklerin zarar gördüğü bildirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Mumcular Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekiplerin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle bölgedeki zeytinlikler zarar gördü.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel