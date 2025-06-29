Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Mumcular Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekiplerin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle bölgedeki zeytinlikler zarar gördü.