Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın: 2 Hektar Zarar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Mumcular Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.