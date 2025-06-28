Bodrum'da Tarım Alanına Sıçrayan Yangına Mücadele

Bodrum'da Tarım Alanına Sıçrayan Yangına Mücadele
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki İslamhaneleri Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım bölgesine yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İslamhaneleri Mahallesi'nde, yerleşim yerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle tarım alanına yayılan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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