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Bodrum'da tarım alanına dolgu yapan kişiye yüksek para cezası

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım alanına dolgu yaparak zeminini bozduğu öne sürülen kişiye, 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Alanın eski haline dönüştürülmesine de karar verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım alanına dolgu yaparak zeminini bozduğu öne sürülen kişiye, 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yaka Mahallesi'nde tarım alanının zemininin bozularak amacı dışında kullanmak üzere dolgu yapıldığı tespit edildi.

Bölgedeki incelemede bahse konu alana zarar veren kişiye 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandı. Alanın eski haline dönüştürülmesine de karar verildi.

Alanın iki ay içerisinde eski haline getirilmemesi durumunda da bu tutarın üç katı idari para cezası daha uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Muğla Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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