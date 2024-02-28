Bodrum'da tarım alanına dolgu yapan kişiye yüksek para cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım alanına dolgu yaparak zeminini bozduğu öne sürülen kişiye, 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yaka Mahallesi'nde tarım alanının zemininin bozularak amacı dışında kullanmak üzere dolgu yapıldığı tespit edildi.

Bölgedeki incelemede bahse konu alana zarar veren kişiye 411 bin 127 lira idari para cezası uygulandı. Alanın eski haline dönüştürülmesine de karar verildi.

Alanın iki ay içerisinde eski haline getirilmemesi durumunda da bu tutarın üç katı idari para cezası daha uygulanacağı öğrenildi.