Bodrum'da tankerle su dönemi

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, yaz aylarında artan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Kesintilerin yaşandığı Çırkan Mahallesi'nde muhtar Coşkun Ünlü, kendisine ait su tankeriyle su dağıtmaya başladı. Evlerine kova ve damacanalarla su taşıyan mahalleli ise sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik ise Bodrum'u besleyen Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyesinin yüzde 30'lara gerilediğini söyledi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz aylarında çok sayıda mahallede suların kesik olması, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Su kesintisi yaşanan bölgelerden biri olan Çırkan'da ise mahalle muhtarı Coşkun Ünlü, vatandaşların mağduriyetini gidermek için kendisine ait 28 tonluk tankerle cadde ve sokaklarda mahalleliye su dağıtmaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.