Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Haberler

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Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gün önce taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gün önce taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Turgutreis-Bodrum kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken taksinin çarpması sonucu ağır yaralanarak özel bir hastaneye kaldırılan Arda Karakurt (15) yaşama tutunamadı.

Ali K'nin kullandığı 48 T 7176 plakalı ticari taksi, 9 Temmuz'da Karakurt'a çarpmış, ağır yaralanan çocuk sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan taksi sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Turgutreis Bodrum Muğla Güncel Haberler

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