Bodrum'da Taksici Darbedildi, Taksiciler Protesto Düzenledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, minibüs sürücüleriyle tartışan taksici darbedilerek yaralandı.

Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'nden müşteri alan bir taksici ile VIP yolcu taşımacılığı yaptığı belirtilen minibüslerin sürücüleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksici darbedilerek yaralandı. Yaralı taksici sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın duyulması üzerine ilçedeki 150'ye yakın taksici olayı protesto etmek amacıyla caddeyi trafiğe kapattı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli tarafından taksicilerin ikna edilmesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.