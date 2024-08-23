Bodrum'da taklit ürün denetimine tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde taklit ürün denetimine karşı çarşı esnafı, yol kapattı; oturma eylemi yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin araya girmesiyle esnaf eylemi sona erdirdi, yol tekrar trafiğe açıldı.

Bodrum kent merkezinde faaliyet gösteren bazı firmalara taklit ürünlerle ilgili polis ekipleri tarafından denetim yapılmak istendi. Denetimlere tepki gösteren çok sayıda esnaf, kepenk kapatıp, Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı. Neyzen Tevfik Caddesi'ni saksılarla kapatan esnaf, burada oturma eylemi başlattı. Polis ekipleri, esnafı eylemi sonlandırması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuçsuz kalınca bölgeye Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli geldi. Darendeli, kısa bir süre konuştuktan sonra esnaf eylemden vazgeçerek yolu tekrar trafiğe açtı.