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Bodrum'da tabancayla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerinin salonunda otururken tabancayla vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evlerinin salonunda otururken tabancayla vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Ağustos saat 01.30 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi otomobille İstanbul'da yaşadığı belirtilen T.Y. ve A.S.'nin bulunduğu eve geldi. Evin içerisindeki 4 kişi, bir süre sonra 2 kişiye tabancayla ateş açıp, otomobille kaçtı. Silah sesini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden 2 erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölenlerden birinin koltukta oturarak diğerinin ise yüzü sehpaya dönük olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişinin öldüğü olayla ilgili özel ekip kurdu. Ekiplerce bölgedeki 40'a yakın güvenlik kamerası incelemeye alındı. Ekipler, bölgeden otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonrası aralarında 1'i kadın 4 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, gizlilik içerisinde süren soruşturmanın derinleştirildiği ve olayla ilgili yeni gözaltılar olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Muğla Olay Adliye Suç Güncel Haberler

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