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Bodrum'da Tabanca İle Vurulan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerinin salonunda otururken tabanca ile vurulan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından 4 şüpheli, geldikleri otomobille kaçtı. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evlerinin salonunda otururken tabanca ile vurulan 2 kişi, hayatını kaybetti, 4 şüpheli, geldikleri otomobille kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi otomobille kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin yaşadığı eve geldi. Evin içerisindeki 4 kişi, bir süre sonra 2 kişiye tabancayla ateş açıp, otomobille kaçtı. Silah sesini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden 2 erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölenlerden birinin koltukta oturarak diğerinin ise yüzü sehpaya dönük olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Bodrum Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

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