Bodrum'da sürüklenen yat ekiplerce kurtarıldı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum Kalesi açıklarında 30 metrelik yat, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Yat kaptanının, durumu KEGM'e bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.
Yat, ekipler tarafından yedeklenerek, Bodrum Kalesi demir bölgesine emniyetle demirletildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel