Bodrum'da Sürüklenen Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

Bodrum'da Sürüklenen Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneye Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. 2 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı ve tekne iskeleye yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 8,5 metre boyundaki teknenin Akyarlar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Gümbet Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştırdı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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