Bodrum'da Sürat Teknesiyle Çarpışma: 3 Turist Yaralandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesi tarafından çekilen, içerisinde 3 turistin bulunduğu deniz yatağı, iskeleye bağlı bulunan tekneye çarptı. Kazada 3 turist yaralanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki sahilde meydana geldi. Polonya vatandaşı Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47), sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağı ile tur attıkları sırada, yatak, parkur iskelesinde bulunan sürat teknesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 turist de deniz yatağından fırlayarak tekneye çarparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kamil Arkadıusz B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı otelin güvenlik kamerasına yansırken, tekneyi kullanan su sporları kaptanı H.I. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.