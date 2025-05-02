Bodrum'da Süpermarket Çalışanına Darbede Guvenlik Kamerası Kaydı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süpermarkette çalışan kadın, iş arkadaşı tarafından darbedildi. Olayın detayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve şahıs hakkında jandarma soruşturma başlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde süper markette çalışan kadının iş arkadaşı tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Turgutreis Mahallesi'ndeki süpermarkette çalışan A.K. ile B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, kasiyer kadının boğazını sıkarak darbetti. Kadının şikayetçi olması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.