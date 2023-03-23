BODRUM'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 10 GÖZALTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekipleri tarafından tefecilik, kaçakçılık ve silah bulundurma suçlarına karıştıkları belirtilen organize suç örgütüne yönelik 14 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik, kaçakçılık ve silah bulundurma suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, teknik ve fiziki takip sonucu 14 farklı adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 140 fişek, 5 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 2 sanayi tipi sigara sarma makinası, 2 kompresör, 60 bin sigara, 150 bin boş makaron ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonda H.T., R.K., T.Ö., Y.K., K.Ö., N.Y., T.Y., N.Y., S.K., E.O. gözaltına alındı.