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Bodrum'da suç örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Bodrum'da suç örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Gümbet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana gelen 'yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olaylarına karıştığı tespit edilen İ.K.A, O.A, M.S, E.K. ve F.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K.A, O.A. ve M.S adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.Ö. ve E.K'ye ev hapsi cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Gümbet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana gelen "yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" olaylarına karıştığı tespit edilen İ.K.A, O.A, M.S, E.K. ve F.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K.A, O.A. ve M.S adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.Ö. ve E.K'ye ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bodrum Muğla Güncel Haberler

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