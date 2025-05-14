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Bodrum'da Su Sporları Kazası: Yaralılar ve Güvenlik Çağrısı

Bodrum'da Su Sporları Kazası: Yaralılar ve Güvenlik Çağrısı
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Bodrum'daki su sporları kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kulüp Başkanı Cenk Sezgin, su sporları işletmelerinin güvenlik önceliği taşıması gerektiğini vurguladı.

Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, ilçedeki 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazasıyla ilgili, "Bu olayın tekrar gerçekleşmemesi için su sporları işletmelerini kiraya veren işletmeler lütfen en yüksek bedeli ödeyeni değil, en yüksek güvenliği sağlayanı ortak seçsin." çağrısında bulundu.

Sezgin, Peksimet Mahallesi'nde dün meydana gelen su sporları kazasına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Bu güne kadar bu tarz hataların olmaması için çaba sarf ettiklerini belirten Sezgin, yaşanan kazanın tekneyi kullanan kişinin yanlış bir manevra yapması sonucu yaşandığını kaydetti.

Sezgin, "Sanki bir bilim kurgu filmi seyrediyor gibiydik. Bu olayın tekrar gerçekleşmemesi için su sporları işletmelerini kiraya veren işletmeler lütfen en yüksek bedeli ödeyeni değil, en yüksek güvenliği sağlayanı ortak seçsin." dedi.

İlçede tatil yapan Polonya uyruklu 3 kişi, su sporları yapmak için sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına binmiş, deniz yatağı, sürat teknesinin manevrası sırasında iskelede bağlı başka bir sürat teknesine çarparak ters dönmüştü.

Kazada yaralanan Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Kamil Arkadıusz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti. Tekne kaptanı H.I. gözaltına alınmış, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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