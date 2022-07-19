MUĞLA-BODRUM'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLEDE MUHTAR TANKERLE SU DAĞITTI - Haberler

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MUĞLA-BODRUM'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLEDE MUHTAR TANKERLE SU DAĞITTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birkaç gündür su kesintisinin yaşandığı Çırkan Mahallesi'ne muhtar, tankerle su dağıttı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birkaç gündür su kesintisinin yaşandığı Çırkan Mahallesi'ne muhtar, tankerle su dağıttı. Tankerin önünde damacana ve kovalarla kuyruk oluşturan mahalle halkı, yaşanan su kesintisine tepki gösterdi.

Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaklaşık 3 gündür suların kesik olması mahalle halkına zor anlar yaşattı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen Coşkun Ünal, yangınla mücadele için mahalleye alınan tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı. Vatandaşlar ellerinde damaca ve kovalarla tankerin önünde kuyruk oluşturdu. Muhtar Ünal, sıcak havaya rağmen mahallelerinde yaşanan su kesintisinin vatandaşları zor durumda bıraktığını, ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak için tankerle su dağıttığını söyledi.

Evlerinden getirdikleri su kapları ile tankerin önünde sıra bekleyen mahalle halkından bir kadın, 3-4 gündür suların akmadığını ve zor durumda olduklarını belirterek, tepki gösterdi. Bir başka mahalle sakini kadın ise bu sıcakta susuzlukla mücadele ettiklerini belirterek, şikayetini dile getirdi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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