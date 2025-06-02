Bodrum'da Su Kesintisi Mağdurları MUSKİ'ye Dilekçe Verdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ramazan ayından bu yana yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını ileri süren 20 kişi, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Bodrum Hizmet Binası'na giderek, dilekçe verdi. MUSKİ'den yapılan açıklamada, çözüm için içme suyu hatlarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları, depo ve depo hatlarında düzenlemelerle ilave su çalışmaları gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Çırkan Mahallesi'nde yaşayan 20 kişi, yaklaşık 3 aydır yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. 3 bin lira karşılığında tankerlerle su getirip ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten mağdurlar, sabah saatlerinde sorunlarına çözüm bulunması için MUSKİ Bodrum Hizmet Binası'na geldi. Susuz kaldıkları için hijyen ve sağlık sorunları yaşadıklarını ifade eden mahalleli, sıkıntılarını dile getiren dilekçe vererek, çözüm bulunmasını istedi.

'HAVAYA PARA ÖDÜYORUZ'

Mahallelilerden Nurşen Çelebi, "Ramazan Bayramı'ndan bu yana su sıkıntısı çekiyoruz. Sıkıntının şebekelerdeki patlaklarla ilgisi yok. Sürekli sıkıntımızı dile getiriyoruz ama anca 1 hafta sonra geliyorlar. Depolarımızda su bitti. Hastalarımız var, çok zor durumdayız. Yazın sıcakta susuz ne yapacağız? Mahalle sakinleri olarak sesimizi duyurmaya geldik. Biz 102 haneyiz. Büyük su deposu kurulacağını söylüyorlar. Su ihtiyacımızı tankerlerle karşılıyoruz. Bir tanker su 3 bin liraya geliyor. O da yetmiyor. Akmayan suyumuzun faturaları da yüksek geliyor. Musluklardan su değil hava geliyor. Havaya para ödüyoruz" dedi.

'TANKERLERLE SU ALMAK ZORUNDA KALIYORUZ'

Kendilerine 2 ay içinde sadece 2 kere su verildiğini, onun da sadece 2 saat kadar aktığını belirten Birgül Kılıç ise "Yetkilileri arıyoruz, bizi 40 dakika telefonda bekletiyorlar. Bize söyledikleri tek şey, 'Depolarımızda yetersiz su var' oluyor. Başka hiçbir çözüm de sunmuyorlar. Tankerlerle su almak zorunda kalıyoruz. Bunu söylediğimizde de inandıramıyoruz. Mağdurlar olarak toplanıp geldik. Bakalım böyle nasıl bir sonuç alacağız" diye konuştu.

'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

Suları akmadığı için evlerine misafir bile davet edemediklerini belirten Azime Akar da "Bayramda misafir gelecek. 'Gelmeyin' diyorum. Çocuklarım 1 haftadır duş alamadı. Formalarını yıkayamadım, o halde okula gittiler. Böyle giderse bitleneceğiz. Çok zor durumdayız. Bir an önce sorunumuza çözüm bulunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN İTİBARIYLA VERİLEN SU MİKTARI ARTIRILMIŞTIR'

MUSKİ'den yaşanan sıkıntıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Çırkan Mahallesi ve Yukarı Konacık bölgelerindeki su yetersizliği nedeniyle özellikle üst kotlarda zaman zaman su alamama ve basınç sorunları yaşandığı belirtildi. Sorunun çözümü için içme suyu hatlarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları, depo ve depo hatlarında düzenlemeler ile ilave su çalışmaları gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu çalışmalar ile bahsi geçen bölgelere geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla su iletimi gerçekleşmesi sağlanmıştır. Son olarak sorunun çözümü adına DSİ ile Mumcular Barajı'ndan daha fazla su alınması için görüşmelerde bulunulmuş ve bugün itibarıyla bu 2 bölgeye verilen su miktarı artırılmıştır. Önümüzdeki hafta içinde bu miktarın daha da artırılacağına dair anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca, Bodrum geneline Geyik Barajı'ndan daha fazla su verilmesi amacıyla Termik Santral ile görüşmeler olumlu ilerlemekte olup en kısa sürede daha fazla su iletimi ile ilçede yaşanan su arzı yetersizliğine çözüm bulunması amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup sorununun en kısa süre içinde çözüme kavuşacağı kendilerine aktarılmıştır."

Ayrıca açıklamada, Bodrum'da arızalardan kaynaklanan su kesintilerinin önlenmesi ve kesintisiz su sağlanması için başlatılan 20 kilometrelik Bodrum ana içme suyu hat yenileme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğine de dikkat çekildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),