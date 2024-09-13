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Bodrum'da Su Kesintileri ve Patlamalar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su kesintileri ve isale hattındaki patlamalar ilçedeki yaşamı olumsuz etkiliyor. Mumcular Barajı'nın kuruması nedeniyle su kesintileri yaşanan ilçede, su faturalarının yüksek gelmesi de tepkilere neden oluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su kesintileri ve isale hattındaki patlamalar ilçedeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nın kuruması nedeniyle ilçede sık sık su kesintileri yaşanıyor. Sorunun çözümünün tartışıldığı ilçe, isale hatlarında meydana gelen patlaklarla da gündeme geliyor.

Buna karşılık su faturalarının yüksek geldiğini iddia eden ilçe sakinleri, duruma tepki gösteriyor.

"Su kaynakları tükeniyor"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özçelik, gazetecilere, Bodrum'da su temininden kaynaklı zorluklar arttıkça su faturalarına yansıyan su ücretlerinde de ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

Vatandaşların şikayetlerinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Özçelik, "İçme suyu faturaları üzerinde toplanan tek ücret içme suyu ücretleri olmadığından yüklü bir faturayla karşı karşıya kalıyoruz. Su faturalarının yüksek olmasındaki en önemli etken, şehre sağlanan su kaynaklarının kısıtlı olması. Mumcular Barajı geçtiğimiz ay içerisinde kurumuştu. Geyik Barajı'nda da su seviyesi her geçen gün daha da azalıyor." ifadelerini kullandı.

Özçelik, su patlaklarının bir türlü önüne geçilemediğini belirterek ilçeye suyun Milas Akgedik Barajı'ndan temin edildiğini anlattı.

"Uzun süredir su sıkıntısı yaşıyoruz"

Türkkuyusu Mahallesi'nde yaşayan Gülbahar Gedik hem evinde hem de çalıştığı iş yerinde uzun süredir su sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

Sorunu sadece kendisinin değil, birçok mahallelinin yaşadığını ifade eden Gedik, "Belediyemiz bu sorunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak çok yüksek su faturaları geliyor. Sonuçta biz ofiste sadece lavaboları kullanıyoruz. İki günde bir ancak su geliyor. Diğer kalan günlerde iki damacanayla burayı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bize bu ay 1605 lira diğer ofisimize de hiç kullanmadığımız halde 659 lira fatura geldi. Kullanılmayan suyun faturası bize yansıtıldı. Biz bunlara bir çözüm istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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