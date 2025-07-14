Bodrum'da Su İsale Hattında Patlama, Yol Trafiğe Kapandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan patlama nedeniyle asfalt yarılırken, yol trafiğe kapandı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle asfalt yarıldı yol trafiğe kapandı.

Yahşi Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte asfalt yarılırken tonlarca su boşa aktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından onarım çalışması başlattı.

Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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