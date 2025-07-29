Bodrum'da Su İsale Hattında Patlama: Tonlarca Su Boşa Aktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama sonrası tonlarca su boşa aktı, bazı evlerin bahçeleri suyla doldu ve yol trafiğe kapandı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı. Bazı evlerin bahçeleri sular içerisinde kalırken, yol araç trafiğine kapandı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu. Tonlarca suyun boşa aktı. Bazı evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar bahçelerini kendi imkanlarıyla temizlerken, yol araç trafiğine kapandı. Patlama anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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