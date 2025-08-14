Bodrum'da Su İsale Hattında Patlama: İş Yeri Zarar Gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen su isale hattı patlaması sonucu bir iş yerinin deposu suyla doldu. Aynı zamanda başka bir arıza nedeniyle denizin rengi değişti. Onarım çalışmaları başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, patlayan isale hattı nedeniyle bir iş yerinin deposu suyla doldu. Başka bir noktada meydana gelen arıza nedeniyle akan sular denizin rengini kahverengiye çevirdi.

Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bir iş yerinin deposunu su bastı. Depo içerisine dolan tonlarca su tahliye edilirken, iş yeri zarar gördü. Bölgede ekiplerce onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, Neyzen Tevfik Caddesi'nde ise su hattında meydana gelen arıza nedeniyle sular denize aktı. Denizin rengi kahverengiye döndü. Bölgede onarım çalışmaları devam ediyor.

