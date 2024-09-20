Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı, Zincir Market İçinde İki Çalışan Mahsur Kaldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market suyla doldu. İki çalışan, bölgedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Patlama sonrası markette büyük hasar meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı.
Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama dolayısıyla yolda büyük bir çukur oluşurken, çıkan tazyikli su yakındaki bir zincir marketin içine doldu.
Markette mahsur kalan 2 çalışan, bölgedeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.
İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.
Vatandaşlarca kurtarılan mağaza müdürü Aslı Gezgünç, gazetecilere, arkadaşıyla birlikte içeride olduğu sırada bir anda tazyikli suyun markete dolduğunu söyledi.
Gezgünç, "Kapıları açmaya çalıştık ancak açamadık. Daha sonra vatandaşlar bizi kolumuzdan çekerek dışarı çıkardı. Mağazamız kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.
Belediye ekiplerince bölgede onarım çalışması başlatıldı.
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