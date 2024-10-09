Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı, Yolda Göçük Meydana Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi.

Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda büyük bir çukur oluşurken, çıkan tazyikli su boşa aktı.

İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede belediye ve polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Ekiplerce hattın tamiri için onarım çalışması başlatıldı.