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Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı, Yolda Göçük Meydana Geldi

Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı, Yolda Göçük Meydana Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Geriş Mahallesi'nde meydana gelen su isale hattı patlaması sonucu yolda büyük bir çukur oluştu. Olayın ardından belediye ekipleri güvenlik önlemleri alarak onarım çalışmalarına başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi.

Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda büyük bir çukur oluşurken, çıkan tazyikli su boşa aktı.

İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede belediye ve polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Ekiplerce hattın tamiri için onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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