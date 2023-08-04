Bodrum'da su isale hattı patladı, cadde suyla doldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen su ana isale hattının patlamasının ardından ana ve ara yollarda trafik durma noktasına geldi. Çalışmalar nedeniyle Bitez Yalısı'ndan Ortakent'e giden yol ise trafiğe kapandı. Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum- Turgutreis karayoluna yönelince karayolunda aşırı trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Ortakent Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında araçlar kontak kapatma noktasına geldi. Öte yandan, Bitez Adliye Caddesi ve ara sokaklarda da trafik yoğunluğunun olduğu görüldü. Ortakent istikametine gitmek isteyen kimi sürücüler, Adliye ve Mezarlık arasındaki yola yönelince o nokta da trafik sıkışıklıkları meydana geldi. Sürücüler 3 kilometrelik yolu 3 saatte aşamazken sürücüler duruma tepki gösterdi.