Bodrum'da Su Hattı Patladı, Su Tankeri Çukura Düştü

Bodrum'da Su Hattı Patladı, Su Tankeri Çukura Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan içme suyu hattı nedeniyle bir su tankerinin çukura düşmesi sonucunda çalışmalar başlatıldı. Mahalle sakinleri su kesintileri nedeniyle belediyeden yardım talep etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su tankeri, patlayan içme suyu hattı nedeniyle oluşan çukura düştü.

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'ndeki içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bu esnada yoldan geçen su tankeri, açılan çukura düştü. Yaralananın olmadığı olayın ardından çukura düşen tankerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Çevreye akan su, belediye ekiplerince kesildi, bölgede onarım çalışmasının başlatılacağı bildirildi.

Mahalle sakinleri, belediyeden destek istedi

Çırkan ve Konacık mahallelerinin yüksek kesimlerinde yaşamını sürdürenler, bölgelerinde uzun süredir su kesintilerinin yaşandığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Su ihtiyaçlarını tankerlerle sağlamak zorunda kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Konacık Mahallesi'ndeki Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Bodrum Hizmet Binası'na giderek sorunun çözülmesi talebinde bulundu.

MUSKİ'den yapılan açıklamada Bodrum Çırkan Mahallesi ve yukarı Konacık bölgesinde su yetersizliği nedeniyle özellikle üst kotlarda zaman zaman kesinti ve basınç sorunlarının yaşandığı bildirildi.

Bu sorunların çözümü için içme suyu hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları, depo ve depo hatlarında düzenlemeler ile ilave su çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar ile bahsi geçen bölgelere geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla su iletiminin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Son olarak sorunun çözümü adına DSİ ile Mumcular Barajı'ndan daha fazla su alınması için görüşmelerde bulunulmuş ve bugün itibarıyla bu iki bölgeye verilen su miktarı arttırılmıştır. Önümüzdeki hafta içinde bu miktarın daha da arttırılacağına dair anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Bodrum geneline Geyik Barajı'ndan daha fazla su verilmesi amacıyla Termik Santral ile görüşmeler olumlu ilerlemekte olup en kısa sürede daha fazla su iletimi ile ilçede yaşanan su arzı yetersizliğine çözüm bulunması amaçlanmaktadır."

Açıklamada arıza kaynaklı su kesintilerinin önlenmesi ve kesintisiz su temini için başlatılan Bodrum ana içme suyu hattını yenileme çalışmalarının sürdüğü, 20 kilometrelik ana ring hattının yenilenerek Bodrum içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Bu karedeki iki isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 41 yaşında kansere yenik düştü
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.