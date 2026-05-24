Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucu tonlarca su boşa aktı ve denizin rengi kahverengiye döndü. MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle içme suyu isale hattında patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı ve tonlarca su boşa aktı. Akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümünün rengi kahverengiye döndü.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri tarafından bölgede onarım çalışması başlatıldı. Öte yandan, boşa akan su ve denizin renginin değiştiği anlar dron ile havadan görüntülendi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
