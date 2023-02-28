BODRUM'DA SU ALAN TUR TEKNESİ BATTI Güncel Haberler MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iskelede demirli olan ahşap tur teknesi, su alarak battı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iskelede demirli olan ahşap tur teknesi, su alarak battı. Olay, sabaha karşı Bodrum Liman'da meydana geldi. İskelede demirli olan 10 metrelik tur teknesi, bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Durum, tekne sahiplerine bildirildi. Batan tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Teknenin çevresi, yüzer bariyerler ile çevrildi ve vinçle çıkarılacağı belirtildi. Tekneyi kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bodrum Güncel Haberler

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