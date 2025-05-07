Bodrum'da Su Alan Tekne Kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su alan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak tersaneye yanaştırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalıçiftlik'te meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 22 metre uzunluğundaki tekne, bilinmeyen nedenle su almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce tekne içerisindeki su tahliye edildi. Daha sonra tekne güvenli bir şekilde Ağanlar Tersanesine yanaştırıldı.