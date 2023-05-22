Bodrum'da su alan tekne battı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su alan ahşap tekne battı. Teknede kimsenin olmadığı belirtilirken, sahibine ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Kumbahçe önlerine demirlenen ahşap tekne, dün gece saatlerinde su alarak battı. Karaya oturan ve üst kısmı su üzerinde kalan teknede kimsenin olmadığı bildirildi. Sabah saatlerinde fark edilen tekne için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerine haber veridi. Ekiplerce bölgede inceleme yapıldı. Teknenin sahibine ulaşmak için çalışma başlatıldı.