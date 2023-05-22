BODRUM'DA SU ALAN AHŞAP TEKNE BATTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su alan ahşap tekne battı. Ekipler teknenin sahibine ulaşamazken, inceleme başlatıldı.

Kumbahçe önlerinde demirli ahşap bir tekne, dün gece saatlerinde su alarak battı. Karaya oturan ve üst kısmı su üzerinde kalan teknede kimsenin olmadığı bildirildi. Sabah saatlerinde fark edilen tekne için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Ekiplerce bölgede inceleme yapıldı. Ekipler teknenin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.