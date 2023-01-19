Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç hayatını kaybetti Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesinde spor yaparken fenalaşan 19 yaşındaki Bulut Algül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde spor yaparken fenalaşan 19 yaşındaki Bulut Algül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ortakent Mahallesi'nde ailesine ait otelin balkonunda spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı. Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babası eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Algül'ü ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti. Algül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Haberi alan yakınları ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, otele gelerek Yılmaz Algül'e taziyelerini iletti. Güncel Kaynak: AA / Ali Ballı Yılmaz Algül Hisarcık Bodrum Muğla Güncel Haberler

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